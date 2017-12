PSG : Berchiche dit non à l'équipe d'Algérie

Dans : PSG, Foot Mondial.

Son père étant né en Algérie, et sa maman en Espagne, Yuri Berchiche pouvait éventuellement rejoindre les Fennecs. Et du côté de la fédération algérienne de football on l'avait bien compris en demandant au défenseur du PSG s'il voulait venir jouer avec l'équipe nationale.

Mais ce samedi, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Lille, celui qui a été international U17 avec l'Espagne a définitivement fermé la porte à l'équipe d'Algérie. « Je suis né en Espagne, mon père est originaire de là-bas mais j'ai complément fermé la porte à cette possibilité », a indiqué le défenseur espagnol de 27 ans, qui a au moins le mérite d'être clair.