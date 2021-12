PSG : Benzema, le prix à payer pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Furieux contre le Real Madrid, qui tente d’attirer Kylian Mbappé librement l’été prochain, le Paris Saint-Germain préparerait une double vengeance contre la Maison Blanche. En plus d’une victoire dans le huitième de finale de la Ligue des Champions qui les oppose, les Parisiens rêvent de chiper l’attaquant Karim Benzema.

Invité pour une conférence à La Sorbonne jeudi, Leonardo a confirmé les espoirs du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Le club de la capitale et son directeur sportif espèrent toujours prolonger l’attaquant en fin de contrat. « Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut... Ça c’est clair. On va voir », a répondu le dirigeant, pourtant contredit par la presse espagnole. De leur côté, les médias ibériques considèrent que le Français s’engagera bien avec le Real Madrid.

Mbappé et Benzema, l'énigme du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le site d’El Nacional va même jusqu’à écrire que Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu à l’évidence. Et qu’il prépare une double vengeance contre la Maison Blanche. La première est évidente, le patron du Paris Saint-Germain souhaite éliminer les Merengue en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce serait déjà un coup dur pour le club madrilène, qui souffrirait peut-être encore un peu plus si Nasser Al-Khelaïfi parvenait à lui arracher Karim Benzema. Il s’agirait en effet du deuxième objectif du président, qui aimerait profiter d’un mécontentement de l’avant-centre madrilène.

Le problème Erling Haaland

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais vie sans doute la meilleure période de se carrière, et se sent parfaitement épanoui dans la capitale espagnole. Mais Karim Benzema vivrait mal l’intérêt de ses supérieurs pour le buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland. Le Paris Saint-Germain aimerait donc tirer avantage de cette situation, et aurait même déjà contacté KB9 qui aurait donné sa priorité aux Parisiens en cas de départ. De plus, la possible venue de l’entraîneur Zinédine Zidane serait un argument de taille pour attirer Karim Benzema. Le Real Madrid a donc intérêt à se méfier.