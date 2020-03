PSG : Benzema exfiltré du Real Madrid, le Qatar prêt à l’accueillir

Dans : PSG.

Auteur de 19 buts et de 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Karim Benzema est toujours l’homme fort du Real Madrid. Mais le mercato pourrait bien envoyer l’attaquant français de 32 ans vers le Paris Saint-Germain…

Et pour cause, malgré des statistiques excellentes depuis deux ans et le statut de leader de l’attaque madrilène, Karim Benzema peine à faire totalement l’unanimité chez les supporters. Dans la capitale espagnole, on rêve d’un attaquant de calibre supérieur tel que Kylian Mbappé ou Harry Kane, ce qui pourrait bien pousser le Real Madrid à se séparer de Karim Benzema, selon les informations de Diario GOL. Le média précise que Zinedine Zidane est évidemment opposé au départ de l’ancien Lyonnais, mais que Karim Benzema ne sera toutefois pas retenu en cas de très belle offre au prochain mercato.

Et toujours selon le média, cette proposition pharaonique pourrait bien venir… du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le PSG sera l’un des clubs européens qui risque d’animer le mercato des avant-centres cet été, car Edinson Cavani va quitter le club libre de tout contrat et l’avenir de Mauro Icardi, prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan, est hautement incertain. « Le PSG a déjà prévenu Karim Benzema que s’il le souhaitait, les portes du Paris SG lui étaient grandes ouvertes » explique le média, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo entretiennent régulièrement le contact avec Karim Benzema et son entourage. Reste à voir si un retour en France pourrait botter le n°9 du Real Madrid, lequel se sent comme un poisson dans l’eau en Espagne. Une chose est sure, si jamais Karim Benzema venait à être poussé dehors par les dirigeants de la Casa Blanca, le PSG sera présent pour lui proposer un joli contrat, et un beau challenge sportif en prime.