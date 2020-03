PSG : Wanda Nara prête à un choix radical pour Mauro Icardi ?

Dans : PSG.

Titulaire indiscutable de Thomas Tuchel durant la première partie de saison, Mauro Icardi est bien moins utilisé depuis le début de l’année civile 2020 au Paris Saint-Germain.

Malgré tout, l’international argentin affiche un bilan statistique plus que correct avec 20 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions depuis le début de la saison. Des chiffres qui font de lui un avant-centre toujours très courtisé à travers l’Europe, au moment où Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se posent la question de savoir s’ils vont lever l’option d’achat à 70 ME du joueur lors du prochain mercato estival. En attendant qu’une décision définitive soit prise, la femme et agent de l’attaquant parisien, à savoir Wanda Nara, négocie déjà un retour vers l’Italie selon le Corriere della Sera.

Et alors qu’un transfert à la Juventus Turin est évoqué depuis quelques semaines en Italie, il ne serait pas non plus impossible de voir Mauro Icardi rebondir du côté… de Naples. C’est en tout cas l’information très surprenante livrée par le média italien, qui affirme que le président napolitain Aurelio De Laurentiis songerait très fortement à l’actuel buteur du Paris Saint-Germain, prêté par l’Inter Milan, pour succéder à Arkadiusz Milik et à Dries Mertens, tous les deux sur le départ de Naples au mercato estival. Reste à voir si cette information se confirmera dans les prochaines semaines. Si oui, alors il sera intéressant de voir quel sera le montage financier imaginé par les différentes parties afin de rendre possible ce transfert. Le PSG aura soit la possibilité de recruter Icardi avant de le vendre en espérant une plus-value, soit la possibilité de renoncer à son option d’achat et laisser ainsi l’attaquant argentin revenir à l’Inter Milan, qui gérerait ensuite le transfert de son ancien capitaine.