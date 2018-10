PSG : Battre Naples ou l'OM ? Lui a une meilleure idée

Dans : PSG, Ligue 1, OM, Ligue des Champions.

Suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre Amiens (5-0), Thilo Kehrer a tenu à envoyer un message clair à ses prochains adversaires.

Depuis l'arrivée estivale de Thomas Tuchel, le club de la capitale française est tout simplement inarrêtable. Hormis un petit accroc en Ligue des Champions contre Liverpool, la formation francilienne a remporté tous ses matchs. Auteur d'un impressionnant 10/10 en Ligue 1, le PSG réalise actuellement le meilleur départ de l'histoire du championnat de France. Samedi face à Amiens, Paris a donc confirmé sa bonne dynamique sans vraiment forcer, avant d'aborder une grosse semaine, marquée par des chocs contre Naples en Ligue des Champions mercredi prochain et face à l'OM en L1 dimanche. De quoi donner envie à un collectif parisien prenant forme petit à petit, et notamment à Thilo Kehrer.

« On savait que ça allait être difficile de reprendre ensemble après la sélection et la trêve internationale, mais je pense qu'on était bien organisés. On a fait la structure demandée par le coach, et c'est pour ça qu'on a gagné 5-0. On est contents de ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible de toujours faire des trucs exceptionnels, mais je pense qu'on a bien travaillé. On était une équipe, tous ensemble, et c'est ce qui fait le 5-0. On sait qu'on a beaucoup de qualités et des joueurs exceptionnels. On sait qu'on doit travailler dur, car si on ne le fait pas, c'est difficile pour nous contre chaque équipe. Le match le plus important, Naples ou l'OM ? Pour moi ou pour l'équipe, je ne sais pas. Le Classique est très important, mais le prochain match est toujours le plus important. Si on joue bien le prochain match, on sera aussi bien préparés pour le suivant », a lancé, sur Canal+, le défenseur allemand, qui a donc un vrai appétit d'ogre pour la semaine à venir. Tuchel va clairement aimer cela puisqu'il est en train de réussir à inculquer une vraie culture de la gagne au sein du vestiaire du PSG.