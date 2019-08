PSG : Barcelone débarque d'urgence à Paris pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le feuilleton Neymar pourrait connaître un premier gros rebondissement ce mardi puisque la RAC1, toujours très bien informée puisqu'elle avait annoncé la semaine passée l'absence de la star brésilienne du PSG contre Nîmes, affirme que le FC Barcelone envoie d'urgence plusieurs de ses dirigeants à Paris afin de rencontrer Leonardo. Cette délégation du Barça serait composée notamment de Javier Bordas, qui s'occupe du domaine sportif au sein du club catalan, mais également d'Eric Abidal ainsi que de l'intermédiaire brésilien André Cury, lequel avait déjà joué un rôle important il y a deux ans lors du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222ME.

Ce déplacement du Barça dans la capitale confirme que les deux clubs acceptent de négocier, même si pour l'instant l'accord ne semble pas encore proche. Car si le FC Barcelone accepte toujours d'inclure Philippe Coutinho plus un peu de cash dans la transaction, le PSG veut surtout beaucoup d'argent pour vendre Neymar. Et comme de plus il se dit que Coutinho pourrait rejoindre le Bayern Munich, le Barça veut discuter directement avec Leonardo, afin que le directeur sportif parisien fasse connaître les exigences finales de Doha pour céder Neymar lors de ce mercato. A priori, du côté du Real Madrid, aucun voyage à Paris n'est au programme.