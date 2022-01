PSG, Barça, Juventus, l’énorme coup à trois bandes du mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A 10 jours de la fin du marché des transferts, une porte s’est ouverte au PSG et elle pourrait provoquer un mouvement spectaculaire.

Lassé par les performances de son attaquant argentin, le PSG ne fait plus du tout confiance à Mauro Icardi. Incapable de faire des différences en Ligue 1, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est pas considéré comme fiable pour apporter un plus au Paris SG en Ligue des Champions. Dans ces conditions, Leonardo était à l’écoute des offres sur le marché des transferts pour le joueur qu’il a définitivement fait signer dans la capitale en 2020. Mais avec son gros contrat et le salaire qui va avec, personne n’a envie de lâcher une somme importante pour faire signer Mauro Icardi.

Le PSG ferait le bonheur du Barça

Les choses en étaient restées là jusqu’à ce que Sky Italia dévoile que le PSG ne comptait tellement par sur Mauro Icardi, que le club francilien était prêt à revoir ses plans. L’intérêt de la Juventus est ainsi totalement relancé par la possibilité de se faire prêter l’Argentin pour six mois, sans option d’achat au final, mais avec l’obligation de prendre en charge une grande partie de son salaire. Une ouverture qui change tout, car si Icardi venait à signer à la Juventus, alors que le feu vert serait donné au Barça pour faire venir Alvaro Morata, actuellement en difficulté au sein du club du Piémont.

Un souhait de Xavi, qui ne se contente pas de Ferran Torres en attaque pour ce mois de janvier. Le PSG libérerait un peu de sa masse salariale mais se séparerait surtout d’un joueur qui agace les dirigeants et ne fait clairement pas l’unanimité dans le vestiaire. Et ce n’est pas Lionel Messi, qui avait pris fait et cause contre Icardi dans la sulfureuse affaire avec Wanda Nara et Maxi Lopez à l’époque, qui s’en plaindra. De son côté, la Juventus pourrait renouveler son numéro 9, et faire les affaires d’un Barça que l’on dit sans le sou, mais qui est toujours ambitieux pour renforcer son attaque.