PSG : Aulas pour remplacer Al-Khelaifi à Paris, la révolte gronde

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Jean-Michel Aulas n'est pas le président le plus apprécié des supporters adverses de l'Olympique Lyonnais, mais le patron du club rhodanien donne des idées aux consultants. Stéphane Bitton l'a confié lors du talk-show de France Bleu Paris, il rêve de voir Nasser Al-Khelaifi partir du PSG et laisser sa place à Jean-Michel Aulas, ou du moins à un président ayant un comportement à la JMA. Même si l'idée de voir le dirigeant de l'institution lyonnaise quitter la capitale des Gaules pour la capitale tout court est saugrenue et provocatrice, le consultant veut faire passer un message que partage pas mal de monde.

« Je vais vous dire le transfert qu’il faut faire au PSG. Cela va peut-être être considéré comme de la provocation, mais il faudrait un mec à la tête du Paris Saint-Germain comme Jean-Michel Aulas. C’est un mec comme ça qu’il faut. Tu transposes ce qu’il a fait à l’Olympique Lyonnais. Lui il prend la parole, et peut-être un peu trop, mais avec l’effectif de Paris aujourd’hui et un mec qui donne la direction, qui est là quand on a besoin de l’entendre, qui ne laissera pas les choses se dire et se faire. Après les derniers événements, on aurait déjà du entendre Nasser Al-Khelaifi », a fait remarquer Stéphane Bitton, conscient qu'il lançait le bouchon un peu loin, mais finalement pas tant que cela.