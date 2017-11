PSG : Augustin envoie un message étonnant à Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti cet été pour rejoindre le Red Bull Leipzig, Jean-Kevin Augustin dispute la Ligue des Champions, on l'a vu mardi contre Monaco, tout en étant très loin du club de la capitale.

Formé à Paris, l’avant-centre des espoirs tricolores n’aura jamais su convaincre Unai Emery de l’utiliser la saison passée, et en a tiré les conclusions qui s’imposaient. Interrogé sur SFR Sport, Augustin est revenu sur son départ du PSG, et notamment sur le fait qu’il ne pouvait pas considérer son séjour parisien comme un échec, puisqu’il n’avait pas eu sa chance de montrer ses qualités.

« Par rapport à Paris, ce n'est vraiment pas pareil. Au PSG, tu es entouré de grandes stars. Pour un jeune du centre de formation, c'est très dur de faire son trou dans le groupe. Il y en a qui ont réussi, comme Rabiot, Kimpembe, Nkunku… Moi, ce n'est pas que je n'ai pas réussi, mais on ne m'a pas assez fait confiance. Ce n'est pas grave, je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, je suis au RB Leipzig, je me sens très bien. Je suis plus libéré, on me fait confiance ici et quand on me fait confiance, je peux faire beaucoup de choses bien », a expliqué l’attaquant du club allemand, qui a pour le moment su se mettre régulièrement en valeur quand son entraineur a fait appel à lui, avec 3 buts en 8 matchs de Bundesliga. Même si le message est clairement adressé à Unai Emery, il n'y a probablement pas de quoi faire sourciller l'entraineur espagnol, qui possède cette saison des attaquants d'une autre dimension.