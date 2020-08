PSG : Attaqué sur ses pépites, Leonardo répond avec le futur Jadon Sancho

Dans : PSG.

Cet été, le marché des jeunes donne du fil à retorde au Paris Saint-Germain, qui a d’ores et déjà perdu Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

Le milieu offensif et le défenseur central avaient reçu une proposition de contrat professionnel de la part du Paris Saint-Germain. Mais après mûre réflexion, les deux jeunes hommes ont décidé de partir, respectivement à Saint-Etienne et au Bayern Munich. Deux coups durs pour le PSG, qui souhaitait pleinement intégrer Aouchiche et Kouassi à la rotation de l’effectif la saison prochaine. Mais il en faut plus pour abattre Leonardo, lequel est bien décidé à contre-attaquer sur le marché des joueurs en post-formation, en piochant notamment en Angleterre selon les informations récoltées par le Daily Mail.

Le média britannique affirme notamment que le Paris Saint-Germain a un œil très attentif à la situation de Jamie Bynoe-Gittens, âgé de 15 ans seulement mais d’ores et déjà surclassé avec les U19 de Manchester City. Grand espoir du football anglais, il connaît déjà vaguement le PSG pour avoir évolué face au champion de France en titre lors de la KDB Cup en Belgique en 2019. Lors de ce match, remporté 4-0 par Paris, l’international U16 anglais s’était fait remarquer notamment grâce à sa vitesse impressionnante. Néanmoins, le PSG n’est pas seul sur le coup puisque le média affirme que le Borussia Dortmund est également intéressé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la formation de Lucien Favre a de sérieux arguments à faire valoir auprès de l’entourage du joueur. La trajectoire d’un certain Jadon Sancho est le meilleur atout pour Dortmund, l’international anglais étant arrivé très jeune en provenance des Sky Blues. Reste maintenant à voir si Bynoe-Gittens suivra la même trajectoire, ou s’il se laissera tenter par une aventure au PSG…