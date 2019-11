PSG : Atal l'annonce, il a le niveau pour le Paris SG

Dans : PSG.

Dans les semaines à venir, le Paris Saint-Germain sera à la recherche d’un nouveau latéral droit. Tout simplement parce que Thomas Meunier arrive en fin de contrat.

Pas vraiment convaincu par Colin Dagba, qui semble plus être un joueur d’avenir au sein du club de la capitale, Leonardo active donc ses réseaux en vue du prochain mercato hivernal. Ces derniers jours, la piste menant à Mattia De Sciglio (Juventus) a notamment été activée. Mais celle-ci ne sera pas la seule. Mis sur silencieux ces derniers mois, le dossier Youcef Atal peut-il être relancé par le PSG en 2020 ? Le joueur de Nice l’espère en tout cas.

« Je peux jouer dans un grand club »

« Par rapport à l'année passée, je pense que c'était trop tôt de rejoindre un grand club comme le PSG. Il y a des clubs qui voulaient me voir l'année passée comme j'avais fait une bonne saison. Là, il faut que je me concentre pour encore faire une belle saison. Rejoindre un club comme le PSG, c'est jouable ? Je pense que je peux jouer dans un grand club. C’est mon objectif, je travaille pour ça. Il n'y a pas un joueur qui ne veut pas jouer dans un grand club et remporter des titres », a lâché, sur le plateau du Canal Football Club, le champion d’Afrique avec l’Algérie, qui souhaite d’abord poursuivre sa progression au poste de latéral droit et non plus en tant qu’ailier à l’OGCN avant de voir en plus grand.

Un objectif sage pour le joueur de 23 ans qui crève l’écran en Ligue 1 depuis son arrivée chez les Aiglons en 2018. Souvent considéré comme le meilleur latéral droit du championnat de France, Atal avait notamment brillé au Parc des Princes contre le PSG en mai dernier. S’il veut éveiller à nouveau les intérêts des gros bras européens, le Fennec devra reproduire de grosses prestations tout au long de la saison.