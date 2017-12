PSG : Une bataille ASSE-FCGB pour Ben Arfa et Nkunku ?

Dans : PSG, ASSE, Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Au Paris Saint-Germain, certains dossiers font plus de bruit que d’autres à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts.

Certes, Lucas et Angel Di Maria pourraient rapporter gros au PSG en cas de départ. Mais d’autres joueurs sont en manque de temps de jeu et sont proches de la sortie. Selon France Football, Christopher Nkunku (20 ans) et Hatem Ben Arfa (30 ans) pourraient quitter la capitale dès le mois de janvier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les prétendants ne manquent pas dans l’Hexagone…

Bordeaux et l'ASSE visent les mêmes joueurs

Concernant le premier cité, l’AS Saint-Etienne tiendrait la corde. A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Julien Sablé apprécie particulièrement le profil du jeune joueur du PSG, également surveillé par les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. En quête de joueurs offensifs d’expérience, l’ASSE est également attentive à la situation d’Hatem Ben Arfa, qui ne figure pas dans le groupe d’Unai Emery depuis le début de la saison.

Mais dans ce dossier également, les Verts pourraient avoir à composer avec la concurrence des Girondins de Bordeaux, dans une situation similaire à l’issue d’une première partie de saison ratée. Autant dire que les indésirables du PSG ont la cote à quelques jours du mercato. Les clubs français dans une situation délicate sont à l’affût.