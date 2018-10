PSG : Arsène Wenger au PSG, l'idée est (re)lancée !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les rumeurs ont été nombreuses autour d’une possible arrivée d’Arsène Wenger au Paris Saint-Germain.

Et si rien ne s’est concrétisé pour l’instant, l’ombre du Français plane toujours sur le club de la capitale, selon les informations de RMC Sport. Et ce ne sont pas les tensions entre Thomas Tuchel et Antero Henrique qui vont calmer les rumeurs… « Thomas Tuchel aura un pouvoir de décision supérieur l’été prochain. Peut-il influer sur l’avenir du Portugais ? C’est trop prématuré pour l’assurer, mais des solutions existent » assure le média, qui affirme que l’hypothèse de recruter Arsène Wenger est toujours d’actualité en interne.

« Depuis son départ d’Arsenal, Arsène Wenger n’a jamais caché, en privé, qu’il ne dirait pas non à un poste à responsabilités au PSG. L’hypothèse est toujours envisagée en interne, mais elle n'est pas encore dans les cartons. Là encore, deux courants sont présents entre ceux qui verraient d’un très bon œil l’arrivée du Français et ceux qui freinent ». En réalité, Arsène Wenger pourrait débarquer au PSG, mais pas dans un pur rôle de directeur sportif. Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait en faire le pendant sportif de Jean-Claude Blanc, au même niveau donc que ce dernier dans l’organigramme. « Il faudrait alors un homme pour mener les actions décidées. Antero Henrique peut-il tenir ce rôle ? C’est improbable » indique RMC, qui précise que le Portugais a déjà couvert ses arrières et aurait déjà la possibilité de rebondir en Europe en cas de départ du PSG. A n’en pas douter, l’été prochain sera mouvementé à Paris. Comme d’habitude ou presque.