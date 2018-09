PSG : Areola, une pointure ? Mouais, Dugarry n'est pas convaincu

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Très complimenté après sa prestation en Allemagne, Alphonse Areola a été l’auteur d’une faute de main face à Ryan Babel, contre les Pays-Bas.

Et si cela n’a pas été beaucoup souligné dans la presse, Christophe Dugarry ne s’est pas gêné pour en parler sur l’antenne de RMC Sport, expliquant notamment qu’il avait de gros « doutes » sur le gardien du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, l’animateur de Team Duga remet en question la gestion de Thomas Tuchel, lequel a sous-entendu qu’Alphonse Areola était le n°1 dans la hiérarchie, sans être clair et définitif.

« Je pense qu’Areola est un bon gardien. Mais son match contre l’Allemagne, n’importe quel gardien de haut niveau, ou même de Ligue 1, est capable de le faire. Trois jours après, le but contre les Pays-Bas est pour lui. C’est une boulette nette et précise. C’est une grosse faute de main » a expliqué Christophe Dugarry avant d’évoquer sa situation à Paris. « Rien n’est fait pour aider Alphonse Areola. Il est en pole position, mais rien n’est définitif. Qu’est-ce que ça veut dire ? On a beau m’expliquer que Buffon est là pour l’aider, il n’est quand même pas une nounou. J’ai des doutes sur Areola, tant qu’il n’aura pas montré plus de régularité. Comme Emery, je pense que Tuchel s’y prend de la mauvaise façon. S’il est le n°1, il n’y a pas de conditions. C’est mal s’y prendre si on veut faire de lui un grand gardien » a déploré Christophe Dugarry. L’entraîneur du PSG appréciera…