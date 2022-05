PSG : Areola, l'incroyable révélation sur son salaire !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à West Ham cette saison, Alphonse Areola ne devrait pas signer son grand retour dans la capitale française cet été.

Loin du Paris Saint-Germain, le gardien français Alphonse Areola n’a pas vécu une saison de tout repos à West Ham. Et pour cause, même s’il n’était pas confronté à la concurrence de joueurs tels que Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma, le gardien formé au Paris Saint-Germain a été contraint de partager le temps de jeu avec l’expérimenté Lukasz Fabianski. Alphonse Areola a principalement joué en Europa League et même s’il n’est pas un titulaire à 100 % aux yeux de David Moyes, toutes les parties sont d’accord pour prolonger l’aventure, notamment car du haut de ses 37 ans, Fabianski est proche de la fin de sa carrière et Areola a le profil idéal pour prendre sa succession chez les Hammers. Cet été, West Ham pourrait donc payer un transfert au PSG afin d’acheter définitivement la dernière année de contrat d’Alphonse Areola à Paris.

Areola définitivement à West Ham, et payé par le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alphonse Areola (@alphonseareola)

A en croire les informations du Daily Mail, cela est en très bonne voie et a de grandes chances de se finaliser dans les semaines à venir. En revanche, le Paris Saint-Germain va devoir consentir un énorme sacrifice financier pour boucler le départ d’Alphonse Areola. Et pour cause, le tabloïd anglais dévoile que West Ham n’a aucun souci à payer le transfert du gardien du PSG. Cependant, le salaire d’Alphonse Areola est jugé trop élevé pour les Hammers, qui souhaitent que le Paris Saint-Germain en prenne une partie en charge. Aussi dingue que cela puisse paraître, le champion de France en titre pourrait donc payer 140.000 euros par semaine du salaire d’Alphonse Areola jusqu’en juin 2023 pour que le gardien de l’Equipe de France ne revienne pas au PSG et puisse s’engager à West Ham. Une information lunaire qui ne manquera pas de faire réagir Outre-Manche mais surtout en France, où les supporters pourront légitimement se poser quelques questions sur la gestion des gardiens et des salaires au Paris SG.