PSG : Après Paris, la mère de Rabiot rend fou le Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Bientôt en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (23 ans) se dirige clairement vers la sortie.

Les discussions traînent depuis des mois et commencent sérieusement à agacer la direction. A ce stade, seul le président Nasser Al-Khelaïfi semble en mesure d’inverser la situation. Pendant ce temps-là, Mundo Deportivo confirme la tendance évoquée ces dernières semaines : le milieu de terrain aurait bien choisi de signer au FC Barcelone cet hiver ou l’été prochain. Le problème, c’est que l’international tricolore est encore loin d’un accord avec les Blaugrana. Selon le média catalan, Véronique Rabiot, intransigeante avec le PSG, l’est tout autant avec le Barça.

La mère et agent du joueur aurait en effet présenté de grosses exigences financières, probablement les 10 M€ de salaire annuel et la même somme en prime à la signature réclamés à Paris. Et ce n’est pas tout. Sur le plan sportif, le clan du Parisien exigerait des garanties sur son temps de jeu et son poste au Camp Nou. Pas sûr que le Barça apprécie ce genre de caprices… Ce qui explique pourquoi Véronique Rabiot est décrite comme « le dernier obstacle » avant la signature de l’ancien Toulousain.