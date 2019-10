PSG : Après Paris, Blackburn fait rêver QSI

Dans : PSG.

Ce n’est pas nouveau, le propriétaire du PSG, Qatar Sport Investments, cherche un point de chute en Angleterre depuis quelques mois.

Des discussions ont été annoncées avec Leeds United ces derniers temps, sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret pour le moment. L’idée de récupérer un club de Championship, la D2 anglaise, est en tout cas bien présente puisque des indiscrétions dans la presse indienne font état de l’intérêt de QSI pour Blackburn. Anciens champions d’Angleterre, les Rovers squattent désormais l’antichambre de la Premier League, et le rachat du club en 2010 par le conglomérat indien Venkateshwara Hatcheries n’a pas vraiment offert de nouvelles perspectives à l’ancien club d’Alan Shearer.

Le groupe VH est donc prêt à envisager de se séparer de Blackburn, et possède pour cela plusieurs discussions avancées, et sans surprise, celles avec QSI éveillent l’intérêt. Car en cas de rachat, l’idée serait bien évidemment de remonter en Premier League et d’y faire bonne place, pour une exposition médiatique bien évidemment très intéressante pour les dirigeants qataris. Pour le moment, aucun timing précis n’a été dévoilé, et l’apparition de QSI dans les négociations a aussi la tendance à faire monter les prix. En tout cas, cela grince déjà des dents chez les fans de Blackburn, dont certains souhaitent ne souhaitent clairement pas l’arrivée de propriétaires qataris chez les Rovers.