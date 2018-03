PSG : Après le Real, Daniel Bravo leur demande de la fermer

Dans : PSG, Ligue 1.

Après l’échec face au Real Madrid en Ligue des Champions, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain se sont lâchés dans les médias.

Cela a commencé avec les critiques de Julian Draxler contre l’entraîneur Unai Emery, ses coéquipiers et la direction. Avant les commentaires de Daniel Alves qui regrette le manque de cohésion au club francilien. Enfin, son concurrent au poste de latéral droit Thomas Meunier a encore dénoncé le statut de privilégié du Brésilien. Pour Daniel Bravo, ces sorties doivent absolument être évitées après une grosse déception.

« Dans un club, c’est dans les moments où ça ne va pas que l’on voit vraiment l’état d’esprit des joueurs et l’ambiance générale, a confié l’ancien Parisien à Ouest-France. Je trouve les déclarations d’Alves malvenues parce qu’il a montré certaines limites. Il a d’ailleurs dit lui-même qu’il était trop payé par rapport à ce qu’il est aujourd’hui. Dans ces cas-là, je trouve qu’il faut faire profil bas, être solidaires. »

Le Belge n’est pas irréprochable

« Thomas Meunier se plaint qu’Alves a un statut et que c’est plus le statut qui est pris en compte que la valeur du joueur. Il a tout à fait raison là-dessus, a reconnu le consultant. Maintenant, Meunier, à l’aller, il est rentré et n’a pas été super. Je pense que les joueurs doivent être prudents et que dans ces moments où c’est un peu difficile, il vaut mieux éviter de parler. » Le directeur sportif Antero Henrique n’aurait pas dit mieux, lui qui a recadré Draxler.