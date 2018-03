PSG : Un joueur avoue être trop payé à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Après l’élimination en Ligue des Champions, la saison du Paris Saint-Germain est quasiment terminée.

A l’image de la victoire 5-0 contre Metz, les joueurs de la capitale devraient faire le boulot pour aller récupérer le titre perdu l’an dernier, et tenter ensuite de faire le triplé avec les Coupes Nationales. Des titres sur lesquels aucun joueur ne peut cracher, mais Daniel Alves, qui en a gagné tellement, a clairement pris un coup au moral. Dans un entretien à TV Globo, le latéral brésilien a confié son mal-être au sujet de sa saison parisienne, mais aussi et surtout en ce qui concerne son rapport avec le football. Moins performant, l’ancien barcelonais semble désabusé à propos de ce sport, et fait même un aveu de taille.

« Il a perdu de son attrait, ce pour quoi j’ai voulu devenir un athlète. Aujourd’hui, c’est devenu un business. Et, sincèrement, j’aime de moins en moins le foot. Je suis venu (à Paris) pour un projet, parce qu’on a misé sur moi, et je crois que l’argent que je gagne ne correspond pas à ma valeur… », a reconnu le latéral de 34 ans, pour qui le PSG a fait un énorme effort financier au niveau du salaire afin de conclure cette arrivée désirée par Neymar, alors que Daniel Alves était tout proche de rejoindre Manchester City.