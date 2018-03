PSG : Meunier ne rigole plus, il se sent lésé au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Très bon lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Metz samedi dernier (5-0), Thomas Meunier a encore du mal à comprendre certains choix d'Unai Emery...

Titulaire dans le flanc droit de la défense du club de la capitale française contre Metz, quatre jours après l'élimination contre Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Meunier s'est une nouvelle fois montré à son avantage. Premier buteur de la rencontre, le latéral de 26 ans a été impérial, aussi bien sur un plan défensif qu'offensif. Une prestation qui peut donner des regrets à Paris, puisque son concurrent Dani Alves a été l'un des points faibles du PSG face au Real. Et cette hiérarchie le mettant remplaçant dans l'esprit d'Unai Emery, l'international belge commence à en avoir ras-le-bol...

« L'échec européen face au Real ? On s'est mis une balle dans le pied au match aller, alors qu'on avait tout en main. On a chèrement payé nos erreurs. Le minimum, c'est de faire le quadruplé, avec le Trophée des Champions, la Ligue 1 et les deux Coupes nationales. Mon cas personnel ? Tous les joueurs veulent tout jouer. Le problème cette saison, c’est que je sens que je n’ai pas toujours été récompensé de mes prestations. Mais bon, je suis en concurrence avec Alves, qui a travaillé toute sa carrière pour acquérir un statut de privilégié. On verra ce qu’il se passe pour le reste de la saison », a prévenu, sur la RTBF, l'ancien joueur de Bruges, qui lance donc un ultimatum vers la direction parisienne. S'il venait à rester la doublure du latéral brésilien, Meunier n'hésitera pas à aller voir ailleurs au prochain mercato...