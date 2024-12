Paul Pogba effraie le vestiaire de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La probabilité d'un transfert de Paul Pogba à l'OM reste élevée à quelques semaines de la fin de sa suspension pour dopage. Un recrutement rêvé par les supporters olympiens, un peu moins par les joueurs marseillais.

Si la venue d'Adrien Rabiot à Marseille avait été un coup de tonnerre, ce n'est rien en comparaison d'un possible transfert de Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Cadre de l'Equipe de France championne du monde en 2018, la Pioche est l'un des footballeurs les plus en vue des 10 dernières années. Surtout, il reste un milieu infiniment talentueux balle au pied. Passé par la Juventus et Manchester United dans sa carrière, il améliorerait significativement la valeur de l'effectif olympien. Alors que les rumeurs l'annoncent toujours plus proche de la Canebière, les supporters phocéens sont en plein rêve éveillé.

Le vestiaire marseillais se crispe pour Pogba

Un accueil chaud attend sans doute Pogba en cas de signature officielle. Néanmoins, la température sera beaucoup moins élevée dans le vestiaire de l'OM selon le média espagnol Fichajes. Selon ses informations, quelques cadres marseillais ont des réticences à accueillir le milieu international français au sein de leur équipe. La crainte est surtout de le voir perturber une équipe et un groupe qui marche du tonnerre depuis le début de la saison avec une deuxième place en Ligue 1 et une adhésion totale au projet de jeu de Roberto De Zerbi, malgré quelques ratés au Vélodrome.

OM : Rongier serein, Pogba ne peut pas le remplacer https://t.co/VNM7cai1xZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 13, 2024

Paul Pogba est réputé pour avoir un fort caractère, que ce soit en club ou en sélection. La menace de tensions en interne est suffisamment sérieuse pour faire douter la direction marseillaise du bien-fondé de l'opération. Pour ne pas « troubler l’harmonie du vestiaire », elle pourrait décider d'abandonner le transfert et ainsi frustrer tout le peuple marseillais. Reste néanmoins une inconnue, l'opinion capitale dans ce dossier d'un certain Roberto de Zerbi. Passé par la Serie A et la Premier League, le coach italien connaît la valeur du joueur. Fera t-il pression pour la venue de Paul Pogba ? Quoi qu'il en soit, ce sera à Pablo Longoria et à Medhi Benatia de trancher.