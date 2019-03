PSG : Appadoo assassine les loosers qui dirigent le Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, la direction parisienne a pris cher dans la presse. Il faut dire que les observateurs n’ont toujours pas compris comment l’équipe de Thomas Tuchel avait pu passer à la trappe face à un adversaire si faible sur le papier. Et quasiment un mois plus tard, Dave Appadoo ne s’en est visiblement pas remis. La preuve, le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe en a remis une couche, mettant clairement en cause les dirigeants du PSG.

Des loosers et rien d’autre selon ses propres mots… « Ce qu’il s’est passé n’est pas un accident. Depuis le début, le PSG s’arc-boute sur le fait que la main n’aurait pas dû être sifflée. La vérité c’est que vu l’écart qu’il y avait contre ce Manchester United, Paris n’aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Je croyais vraiment que dire : ‘c’est un accident’, c’était un effet de communication mais qu’en interne, ils se disaient qu’il fallait vraiment changer les choses. Il faut que ce club ait une mentalité de vainqueurs tout le temps. Leonardo manque énormément. Au début, l’idée c’était que même un match nul était une défaite. Là, la plus grotesque élimination de l’histoire est considérée comme un accident. Il y a un vrai décalage dans ce club » a confié le journaliste de France Football, très critique à l’égard d’une direction trop laxiste et pas assez compétitrice selon lui. Le message est passé…