PSG : Aouar à Paris, Neymar et Mbappé mettent la pression sur Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Possible partant avant la fin du mercato lundi soir, Houssem Aouar intéresse notamment le Paris Saint-Germain, dont les stars ne seraient pas mécontentes de son arrivée dans l’effectif parisien.

Difficile de dire si l’ultimatum lancé par le président Jean-Michel Aulas tient toujours. En tout cas, la date annoncée est arrivée, et aucun joueur majeur de l’Olympique Lyonnais n’a fait ses valises. Doit-on penser que les feuilletons Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay et Houssem Aouar sont définitivement terminés ? Rien n’est moins sûr. La preuve, les rumeurs continuent de circuler, notamment au sujet du pur produit rhodanien qui n’intéresse pas seulement Arsenal et la Juventus Turin. Comme le patron des Gones l'a laissé entendre, le futur international français plaît aussi au Paris Saint-Germain. A tel point que son boss Nasser Al-Khelaïfi s’impliquerait personnellement dans les discussions avec l’Olympique Lyonnais.

C’est dire à quel point le profil d’Aouar plaît en interne, y compris dans le vestiaire de Thomas Tuchel. En effet, le média espagnol Don Balon croit savoir que les attaquants Neymar et Kylian Mbappé poussent également pour la signature du milieu polyvalent. Mais aussi pour celle du défenseur central allemand Antonio Rudiger, écarté par Frank Lampard à Chelsea. Deux transferts qui, selon nos confrères, pourraient coûter environ 90 millions d’euros au total. Pas sûr que le directeur sportif Leonardo dispose d’une telle enveloppe, lui qui devrait plutôt solliciter des prêts. Quoi qu’il en soit, ses stars suivent son travail avec attention…