PSG : Ander Herrera prêté à l'Athletic Bilbao

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi soir le prêt avec option d'achat d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao. Contrairement aux rumeurs, ce dernier n'a donc pas été libéré de son contrat.

« Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera s’engage avec l’Athletic Bilbao pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Ander Herrera a effectué sa formation au Real Saragosse avant d’y signer professionnel en 2008. Après trois saisons pleines, il rejoint sa ville natale et le club de l’Athletic Bilbao. En 2014, le joueur d’origine basque découvre la Premier League en s’engageant avec Manchester United. En cinq ans sous le maillot des Red Devils, Ander participe à 189 matches et inscrit 20 buts. A l’été 2019, le milieu de terrain rejoint le Paris Saint-Germain. En trois saisons, le joueur participe à 95 rencontres et enrichit son palmarès de deux titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions. Le Club souhaite une belle saison à Ander sous le maillot de l’Athletic Bilbao », précise le PSG dans son communiqué annonçant le départ d’un des indésirables de Christophe Galtier et Luis Campos.