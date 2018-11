PSG : Ancien patron de Paris, il est presque fan de Lyon et Aulas

Dans : PSG, OL.

Président du Paris Saint-Germain entre mai 2008 et février 2009, Charles Villeneuve est toujours très proche du club de la capitale, l'ancien journaliste ayant ses entrées au Parc des Princes. Lors d'un entretien accordé à Paris-United, l'ex-dirigeant parisien a été interrogé sur les critiques récurrentes de Jean-Michel Aulas à destination du PSG sauce qatarie. Pour Charles Villeneuve, le patron de l'Olympique Lyonnais mérite d'être écouté, car les faits plaident pour lui.

« On parle de la pugnacité d’Aulas à Lyon. Mais il dit des choses vraies aussi, sincèrement. C’est quand même un grand dirigeant, il a quand même construit un stade qui appartient au club, il a quand même un centre de formation extraordinairement productif. Et pour parler football, on a tous vu l’excellent mariage de la technique et de la vitesse de la première mi-temps de Lyon contre Paris au Parc des Princes. Ils ne se sont écroulés que par manque d’expérience (...) J’aime bien Aulas car il m’a aidé quand j’étais président du PSG (...), explique l’ancien président du Paris Saint-Germain, qui admet quand même que sa soirée n’a pas été rose. Lors de ce match j’étais entouré de Lyonnais, et je dois avouer qu’ils m’agaçaient à toujours se plaindre de tout et n’importe quoi (sourire). »