PSG : Amoureux de Paris, il alerte Al-Khelaifi avant le mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Joueur du Paris Saint-Germain depuis juillet 2012, Thiago Silva fait désormais partie des joueurs historiques du club de la capitale. Les entraîneurs passent, mais le Brésilien est toujours un capitaine indiscutable à Paris. Et cela pourrait durer encore un moment. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020, Thiago Silva fait effectivement l’objet de rumeurs au sujet d’une prolongation de contrat. L’ancien défenseur du Milan AC n’attend que cela, lui qui souhaite terminer sa carrière au Parc des Princes.

Thiago Silva veut prolonger

« Au Brésil, où je suis né, à Rio, il y avait la plage, le soleil… Ici, il y en a moins (rires) ! A Paris, il n’y a pas de plage, pas beaucoup de soleil, mais je me sens très bien ici, je me suis très bien habitué. Au quotidien, pour moi, c’est difficile de s’habituer au froid, mais pour nous, moi qui suis un mec très famille, qui reste tout le temps à la maison, c’est bien de rester avec la famille pour regarder un film et passer une belle soirée. Bien sûr qu’avec le froid, la famille je crois qu’elle reste plus proche non ? Mon choix c’est de rester ici, jusqu’à la fin de ma carrière si c’est possible » a confié Thiago Silva, interrogé par Brut. Reste maintenant à voir ce que Nasser Al-Khelaïfi pensera de cette idée…