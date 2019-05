PSG : Allan à Paris, ça sent très bon avec ce gros indice

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a déjà zappé sa fin de saison dans les coulisses, et travaille beaucoup sur un été qui s’annonce chargé.

Le meilleur moyen de redresser la barre après un exercice décevant, est de frapper vite et fort. Ce devrait être le cas avec Ander Herrera, bien parti pour signer gratuitement après la fin de son contrat à Manchester United. Et l’Espagnol pourrait être accompagné par Allan, qui ne pense qu’au PSG depuis cet hiver, et va ainsi forcer ses dirigeants à se mettre à table avec ceux de Paris. Pour le spécialiste des transferts de Canal+ Geoffroy Garétier, le transfert est en très bonne voie, surtout sachant que Naples a déjà trouvé le remplaçant du Brésilien.

« Le transfert du Brésilien Allan au Paris Saint-Germain se précise encore un peu plus. C’est-à-dire que du côté de Naples, on est décidé à le laisser partir même s’il faut s’entendre sur le montant du transfert. Ce qui est intéressant, c’est que Naples a trouvé son remplaçant puisqu’une arrivée de Jordan Veretout à Naples est très bien engagée. Un transfert aux alentours de 25 ME est évoqué. Diawara de Naples pourrait faire le chemin inverse et on aurait donc un jeu de chaises musicales entre Allan qui irait à Paris, Veretout à Naples et Diawara à la Fiorentina. En tout cas, dans tous les dossiers suivis par le PSG, le dossier Allan est le plus chaud. C’est ce dossier qui fait le plus parler en interne », a livré le journaliste sur le Late Football Club. Deux milieux de terrain rapidement recrutés, voilà qui changerait en tout cas des étés précédents si cela devait se confirmer.