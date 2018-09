PSG : Alain Roche dévoile la recette pour battre Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien défenseur du club, mais aussi dirigeant, Alain Roche se range parmi les sceptiques quant au mercato effectué par le PSG. Comme beaucoup, l’ex-international tricolore ne comprend pas pourquoi le champion de France n’a pas recruté un milieu défensif d’expérience et de grand niveau, pour soulager des éléments plus relayeurs comme Verratti et Rabiot. Interrogé par L’Equipe, Alain Roche n’a pas hésité à tirer le signal d’alarme, annonçant en même temps dans quelle situation le PSG serait en grande difficulté.

« Si le PSG compte d’excellents milieux de terrain, il n’a qu’un récupérateur de métier : Lassana Diarra. Verratti et Rabiot sont plus des relayeurs qui aiment se projeter et Marquinhos apparaît comme un milieu par défaut. Quand le PSG sera harcelé et pressé haut, il risque d’être en difficulté. Avant, il y avait un Thiago Motta capable de gérer ces situations et de mettre le pied », a livré le consultant de Canal+, qui peut déjà s’appuyer sur l’exemple du récent Nîmes-PSG, où le club de la capitale a eu beaucoup de peine à se sortir du pressing exercé par les Gardois.