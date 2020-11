PSG : Al-Khelaïfi veut Joao Felix, sa réponse est brutale

Dans : PSG.

L’été prochain, le PSG a de bonnes chances de perdre Kylian Mbappé, le Français n’ayant toujours pas donné son accord à Leonardo pour prolonger.

En cas de départ du natif de Paris, le champion de France en titre devra frapper un énorme coup sur le marché des transferts afin de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Et pour le Paris Saint-Germain, hors de question d’associer Neymar à un trentenaire tel que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Effectivement, dans l’esprit de Leonardo, il est clair que c’est un jeune à fort potentiel qui devra être recruté pour combler le possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ou à Liverpool, les deux favoris pour accueillir l’ancien Monaco. En ce sens, le nom de Joao Felix a été lâché par la presse espagnole plus tôt dans la semaine.

Mardi, le journaliste Eduardo Inda indiquait que l’attaquant de l’Atlético de Madrid était la priorité de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi sur le marché des transferts. Mais à en croire les informations du média portugais Record, il n’est pas question pour Joao Felix de quitter l’Atlético de Madrid au mercato. Il faut dire qu’après une saison d’adaptation assez délicate, l’international portugais semble enfin comme un poisson dans l’eau chez les Colchoneros, comme le prouvent ses statistiques ébouriffantes du début de saison (7 buts et 3 passes décisives en 10 matchs). Le média croit savoir que Joao Felix aurait précisément recalé le Paris Saint-Germain, et que Leonardo n’a donc absolument aucune chance de rafler la mise dans ce dossier lors du prochain mercato estival. Quoi qu’il en soit, la piste de l’ancien prodige de Benfica semblait très difficile à boucler, dans la mesure où la clause libératoire de Joao Felix a été fixée par l’Atlético de Madrid à 300 ME. Une somme impossible à réunir pour le Paris SG en ces temps de vache maigre en raison de la crise du coronavirus…