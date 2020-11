PSG : Joao Felix priorité du Qatar pour oublier Mbappé ?

Dans : PSG.

Désireux de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est conscient qu’il sera difficile de trouver un accord avec ses deux stars.

En effet, le Brésilien semble plutôt emballé à l’idée de prolonger au PSG aux mêmes conditions salariales que celles dont il bénéficie actuellement. Cependant, la situation est différente pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 21 ans, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2022, n’est pas certain de vouloir s’engager sur le plus long terme avec le PSG. Courtisé par le Real Madrid, il pourrait céder aux sirènes de Zinedine Zidane, qui rêve de travailler avec lui depuis de longs mois. C’est donc fort logiquement que Nasser Al-Khelaïfi se penche sur plusieurs dossiers afin de combler un potentiel départ de Kylian Mbappé.

A en croire les informations d’Eduardo Inda, le club de la capitale fait notamment de Joao Felix sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, la direction parisienne souhaite recruter un jeune joueur au potentiel colossal afin de compenser le probable départ de son international français. En ce sens, les pistes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont peu crédibles. En revanche, Leonardo apprécie énormément le profil de l’international portugais de l’Atlético de Madrid, selon le journaliste d’OK-Diario. Les négociations s’annoncent toutefois extrêmement délicates, dans la mesure où les Colchoneros n’ont absolument pas l’intention de lâcher leur joyau. Et le Paris Saint-Germain n’aura pas du tout les moyens de payer la clause libératoire de l’ex-pépite du Benfica Lisbonne, puisque celle-ci s’élève à 300 ME. Excellent depuis le début de la saison en Liga, Joao Felix risque en tout cas d’être, sans grande surprise, l’un des joueurs les plus courtisés du mercato. Et cela tend à se confirmer avec cet intérêt du Paris Saint-Germain…