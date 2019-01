PSG : Al-Khelaïfi va trancher dans cette guerre interne qui n'en finit plus

Dans : PSG, Mercato.

Sportivement, le Paris Saint-Germain connaît une très belle saison jusqu’à présent. Le titre en Ligue 1 ne pourra pas lui échapper, et l’échec en Coupe de la Ligue sera bien secondaire si jamais le club de la capitale répond présent en Ligue des Champions et fait mieux que ces dernières saisons. Thomas Tuchel est régulièrement félicité pour sa gestion du groupe, mais tout ne fonctionne pas parfaitement dans l’organigramme du club. L’entraineur allemand est en froid avec son supérieur hiérarchique, Antero Henrique. Les deux hommes ne sont jamais appréciés, le directeur sportif n’ayant pas fait de l’ancien coach de Dortmund un entraineur qu’il voulait placer au PSG à la base.

Le recrutement estival n’a pas convenu à Tuchel, avec l'imbroglio Jérôme Boateng en tête de liste, et ce dernier ne masque plus son agacement au sujet de la lenteur des négociations pour faire venir un ou deux milieux de terrain cet hiver. Au point que ceux qui devraient finir par signer pourraient ne pas avoir beaucoup de matchs dans les jambes sous le maillot parisien avant d’affronter Manchester United… Et cette situation commence à peser selon L’Equipe, pour qui cette guerre interne ne pourra pas perdurer. Jusqu’à présent resté en retrait, Nasser Al-Khelaïfi va ainsi devoir trancher en fin de saison, et il y a de fortes chances que l’Allemand, qui possède l’appui du Qatar et une très belle image auprès du public, soit le grand gagnant de ce bras de fer de moins en moins discret, comme le démontre le désaccord ouvert sur la gestion du cas Adrien Rabiot.