PSG : Al-Khelaïfi sanctionne déjà Neymar, il n'aura pas sa prime

Parti en froid avec le FC Barcelone il y a deux ans, Neymar a toujours des déboires financiers à régler avec le club catalan pour des histoires de primes non réglées.

De son côté, le PSG a également décidé de taper le Brésilien au portefeuille alors que le départ de ce dernier devient de plus en plus envisageable. Le champion de France n’a pas digéré l’absence de son numéro 10 à la reprise de l’entrainement ce lundi, et a d’ores et déjà décidé de le priver de sa prime d’éthique pour le mois de juillet. Cette prime est attribuée quasiment automatiquement aux joueurs de l’effectif en guise de complément de salaire, s’ils se comportent bien, ne disent pas de mal ou n’agissent pas dans les intérêts contraires à ceux de leur club.

Cette absence de l’entrainement à l’heure où son clan tente de provoquer son transfert au FC Barcelone est ainsi vue comme un manquement à ses obligations. Et selon le média UOL, c’est ainsi que le PSG a décidé de ne pas verser cette prime de 375.000 euros à Neymar pour le mois à venir, et ce même si son père a tenu à rappeler que le PSG était au courant et avait validé cette absence, en raison des obligations commerciales et contractuelles du joueur avec sa fondation et d’autres sponsors. Mais il faut croire que le Paris Saint-Germain a décidé de ne plus rien laisser passer, et se montre ainsi prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour cela.