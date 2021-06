PSG : Al-Khelaïfi referme le dossier Aurier !

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit au mercato, le Paris Saint-Germain songeait à Serge Aurier en cas d’échec de la piste Achraf Hakimi.

Un potentiel retour de Serge Aurier au PSG n’aurait pas été trop onéreux dans la mesure où l’international ivoirien est en fin de contrat dans un an à Tottenham. Ce dossier avait été ouvert à l’initiative du directeur sportif Leonardo, mais Mauricio Pochettino n’était pas emballé. Et pour cause, l’ancien entraîneur de Tottenham n’avait pas été convaincu par Serge Aurier durant leur collaboration chez les Spurs. Vraisemblablement, le véto de Mauricio Pochettino a eu un effet sur les choix de la direction du PSG car la Gazzetta dello Sport affirme que le dossier Serge Aurier a purement et simplement été refermé par le vice-champion de France en titre.

Un choix que Serge Aurier regrettera, lui qui avait lancé un énorme appel du pied au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. « Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C’est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d’en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne » avait-il expliqué. Reste maintenant à voir quel défenseur droit le Paris Saint-Germain recrutera afin de se renforcer. La priorité se nomme bien évidemment Achraf Hakimi, avec qui un accord contractuel a été trouvé il y a plusieurs jours. Les négociations sont en revanche beaucoup plus délicates avec l’Inter Milan, qui réclame près de 80 ME pour le transfert du Marocain, également ciblé par Chelsea. En cas d’échec de la piste Achraf Hakimi, le PSG pourrait se rabattre sur Alessandro Florenzi, prêté cette saison en provenance de l’AS Roma, et que Paris ne souhaitait pas -initialement- conserver.