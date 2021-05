PSG : Serge Aurier imposé à Pochettino ?

Dans : PSG.

Décevant sur l’ensemble de la saison, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé par le PSG, qui a ciblé Serge Aurier pour le remplacer.

L’international ivoirien a porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 2015 à 2017 et son éventuel retour fait grincer des dents. Les observateurs sont divisés à ce sujet, au même titre que les supporters. Et vraisemblablement, le cas Serge Aurier divise également en interne à Paris. Ancien coach de l’Ivoirien à Tottenham, Mauricio Pochettino n’est pas totalement convaincu par cette piste, à en croire les informations obtenues par France Football. Ce dossier serait intégralement piloté par Leonardo, qui voit avec Serge Aurier l’occasion de recruter un joueur en fin de contrat en 2022 et donc à moindre coût.

« Entraîner, imprimer une identité de jeu et des idées directrices, donner une dimension collective à son équipe, manager ses troupes, gérer les ego, trouver des solutions à des problèmes, etc., est une chose, ménager les stars, la chèvre et le chou, devoir accepter une idée de recrue (Serge Aurier) qui ne l’avait pas convaincu chez les Spurs, faire de la politique en étant pris au milieu de forces centrifuges qui contraignent à jongler au bord du précipice, en est une autre. Et ce défi-là est de taille » détaille le magazine, faisant très clairement comprendre que Mauricio Pochettino est confronté à ses premières grosses difficultés au Paris Saint-Germain, et cela concerne notamment le mercato. Comme Unai Emery et Thomas Tuchel avant lui, l’entraîneur argentin pourrait être contraint de subir les choix de sa direction et cela dès cet été avec le possible retour de Serge Aurier. Plutôt bon sous les ordres de José Mourinho chez les Spurs, l’Ivoirien n’avait pas convaincu Mauricio Pochettino de 2017 à 2019 à Londres. D’où les doutes de l’entraîneur du PSG…