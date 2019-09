PSG : Al-Khelaïfi reçoit un hommage légendaire à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est brillamment imposé 3-0 au Parc des Princes face au Real Madrid.

Une victoire aboutie qui a beaucoup fait parler à travers l’Europe. D’autant que dans les tribunes, certaines légendes du football ont pu apprécier le spectacle. C’est notamment le cas de David Beckham, invité par le Paris Saint-Germain pour ce match. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, celui qui a porté les couleurs parisiennes durant six mois a rendu un bel hommage à Paris et à son président Nasser Al-Khelaïfi, un homme qu’il estime beaucoup.

« J’étais très heureux de revenir dans cette ville et ce stade très spécial pour moi puisque j’y ai joué le dernier match de ma carrière (en mai 2013, ndlr). Je n’ai passé que six mois au PSG, mais c’est comme si j’étais resté six ans. Nasser Al-Khelaïfi a toujours plein de gentilles attentions pour moi et ma famille. Par exemple, il a nous a envoyé à Londres le nouveau troisième maillot pour chacun de mes enfants et pour moi. Le PSG ? On n’est qu’en septembre, la route est longue, mais le potentiel est là, bien sûr » a encouragé David Beckham, heureux de ce qu’il a vu au Parc des Princes même s’il a longuement porté les couleurs du Real Madrid…