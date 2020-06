PSG : Al-Khelaïfi n'a pas les moyens pour ce joueur de l'OM !

Dans : PSG.

Le PSG aura besoin de se renforcer cet été avec les départs à venir. La piste Boubacar Kamara est réelle, mais la gourmandise de l'OM fait peur à Nasser Al-Khelaïfi.

Avec le départ quasiment inévitable désormais de Thiago Silva en fin de saison, le PSG cherche un défenseur central. Cela en plus d’un milieu défensif, qui représente un désir commun de Leonardo et Thomas Tuchel d’apporter un élément capable de densifier ce secteur de jeu. Deux recrutements qui vont forcément provoquer de grosses dépenses. Une perspective qui n’enchante pas Nasser Al-Khelaïfi, qui veut bien octroyer une enveloppe de recrutement, mais sait que son club a comme tout le monde été touché par la crise, et ne pourra pas multiplier les transferts de haute volée. Il faut dire que quatre joueurs vont partir pour zéro euro (Meunier, Kurzawa, Thiago Silva et Cavani), et qu’il faudra aussi les remplacer. Et à ce niveau, Mauro Icardi a déjà coûté plus de 50 ME.

C’est pourquoi selon L’Equipe, plusieurs pistes ont pour le moment été mises de côté par le président du PSG, car trop onéreuses. Il s’agit de celles menant à Sergej Milinkovic-Savic, que la Lazio compte laisser partir pour au moins 55 ME, de Thomas Partey de l’Atlético Madrid mais aussi celle menant à Boubacar Kamara. Le défenseur de l’OM possède un profil de jeune défenseur déjà propre et sûr de lui qui séduit les recruteurs du Paris SG, mais la crainte de voir le club provençal être très gourmand financière freine les ardeurs parisiennes. Récemment, le bruit d'une demande à 50 ME minimum avait ainsi couru. Une preuve en tout cas que, pour le moment, après la signature d’Icardi, les supporters parisiens ne devront pas forcément attendre d’autres recrues de cet acabit, surtout que niveau départ, le PSG n’attend pas non plus de miracles pour ses joueurs encore sous contrat.