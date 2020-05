OM : Kamara c'est 90 ME, le coup de folie d'Eyraud

Dans : OM.

Confronté à de rudes difficultés financières, l’OM sera dans l’obligation de vendre certains de ses meilleurs joueurs au mercato.

Ces derniers jours, Bouna Sarr, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car ont été cités comme des candidats au départ par le journal L’Equipe en raison des intérêts qu’ils suscitent en Angleterre et en Espagne. Mais à Marseille, il y a un joueur qui met tout le monde d’accord au sein des scouts des plus grands clubs européens en la personne de Boubacar Kamara. Défenseur central de formation, le Marseillais de 21 ans a livré une saison exceptionnelle, principalement au poste de milieu défensif sous la houlette d’André Villas-Boas. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Série A, où le Milan AC l’a par exemple ciblé selon les informations de Calcio-Mercato.

Il ne s’agit que d’un club parmi tant d’autres intéressés par le profil de Boubacar Kamara. Mais la grosse information livrée par le média italien concerne le prix que Jacques-Henri Eyraud souhaite récupérer grâce à la potentielle vente de Boubacar Kamara : 90 ME cash. Une somme rondelette qui réglerait comme par magie tous les problèmes financiers de l’Olympique de Marseille… mais qui risque surtout d’effrayer les clubs intéressés, y compris les cadors de Premier League. Car outre l’AC Milan, Manchester United et Manchester City ont également manifesté leur intérêt pour le prometteur défenseur central de l’OM et de l’Equipe de France espoirs. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud utilise cette méthode pour tirer le meilleur prix possible de son joueur ou s’il est réellement déterminé à récupérer 90 ME dans l’opération. Nul doute qu’à partir de 50 ME, Marseille aura bien du mal à refuser les propositions pour un joueur formé au club, et dont la plus-value d’un transfert serait donc colossale.