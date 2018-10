PSG : Al-Khelaïfi le craignait, les assauts se préparent pour Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

Alors que son contrat expire en juin prochain, Adrien Rabiot (23 ans) n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain.

Malgré les efforts de ses dirigeants et de son entraîneur Thomas Tuchel, le milieu de terrain campe sur ses positions. Le titi parisien vient de refuser une troisième offre de prolongation, sachant que la précédente lui aurait assuré un salaire annuel à 7,2 millions d’euros, sans compter les primes. Reste à savoir si le problème est réellement financier, ou si Rabiot attend d’autres gestes de la part du PSG. En tout cas, si la situation n’évolue pas, l’international tricolore sera libre de s’engager avec la formation de son choix cet hiver.

Autant dire que cela n’a pas échappé à ses prétendants de plus en plus nombreux. En plus de Liverpool et du FC Barcelone, sans doute le club le mieux placé pour l’accueillir, Tottenham a l’intention de passer à l’action, annonce le Daily Mirror. Les Spurs aimeraient obtenir sa signature gratuitement dès le mois de janvier. Pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui tient particulièrement à Rabiot, le pire des scénarios continue de se dessiner…