PSG : Al-Khelaïfi jette l'éponge, Kurzawa reste à Paris !

Dans : PSG.

Dans la dernière ligne droite du mercato, les noms d’Edinson Cavani et de Layvin Kurzawa sont sur toutes les lèvres du côté du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid, contre un chèque de 15 ME. En revanche, le dossier de Layvin Kurzawa semble bien plus complexe à finaliser. Il y a quelques heures encore, tout semblait bouclé, tout du moins dans les grandes lignes, avec la Juventus Turin pour un échange entre Kurzawa et Mattia De Sciglio. Après de courtes tergiversations, les représentants du latéral gauche parisien de 27 ans avaient même trouvé un accord avec le champion d’Italie en titre. En revanche, aucun accord n’a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Mattia De Sciglio. Et même si cela venait à s’arranger dans les prochaines heures, le deal ne serait pas ficelé pour autant.

Effectivement, RMC Sport indique en ce milieu de semaine que désormais, il y a de fortes chances que l’échange entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain n’aboutisse pas. En interne, on indique à Paris que le timing est jugé trop serré pour boucler cette opération au vu des divergences entre le PSG et la Vieille Dame. Une information qui confirme la thèse selon laquelle la Juventus Turin réclame une somme d’argent au Paris Saint-Germain, en plus de Layvin Kurzawa. Pour rappel, Le Parisien expliquait lundi soir que les dirigeants italiens valorisaient Mattia De Sciglio à un tarif plus élevé en raison de son bail à la Juventus Turin, où il est lié jusqu’en 2022 alors que Kurzawa n’a plus que six mois de contrat au PSG. Pour boucler l’opération, l’état-major de la Juve exigeait donc une somme comprise entre 4 et 5 ME en plus de Kurzawa pour lui céder De Sciglio. Visiblement, Leonardo n’a pas apprécié ce changement brutal de position dans les négociations…