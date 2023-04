PSG : Al-Khelaïfi fait un rêve, il vaut un milliard d'euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ambitionne toujours de recruter parmi les plus grands clubs européens. Le président parisien compte bien faire trembler le Real Madrid pour l'un de ses Brésiliens, et ce n'est pas Vinicius Junior !

Depuis qu’il est officiellement candidat à une victoire en Ligue des Champions, le Paris SG a connu bien des misères en Europe. Le Bayern Munich, Manchester City, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester United, nombreux sont les clubs à avoir brisé le rêve du club de la capitale, qui n’a jamais réussi son objectif. L’an dernier, le Real Madrid s’en est une nouvelle fois chargé et la colère de Nasser Al-Khelaïfi envers l’arbitrage en disait long sur l’agacement du PSG d’être toujours derrière les clubs historiques.

Rodrygo Goes, une clause libératoire énorme

La vengeance sportive n’a toujours pas lieu, mais Paris ambitionne encore et toujours de frapper un grand coup sur le marché des transferts pour affirmer sa puissance. Il y a un an, QSI parvenait à convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris SG alors que tout le monde l’annonçait du côté du Real Madrid. Cet été, Nasser Al-Khelaïfi rêve tout simplement de récupérer l’un des hommes en forme de l’attaque madrilène. Ce n’est pas Vinicius Junior, qui est clairement sur une autre planète en ce moment, mais plutôt Rodrygo Goes. Le Brésilien se révèle cette saison, et sa capacité à marquer des buts importants n’est plus à prouver.

De quoi faire saliver le PSG, comme l’annonce Eduardo Inda, célèbre consultant de l’émission El Chiringuito. « C’est un joueur que le Real Madrid couve beaucoup, mais c’est aussi un joueur qui a explosé ces derniers temps et que le PSG veut. Je parle du numéro 21 du Real Madrid : Rodrygo. Ils sont allés chercher Vinicius, ils se sont heurtés à un mur. Ils ont tenté Courtois, un mur. Et avec Rodrygo, il est possible que la même chose se produise car il a un contrat jusqu’en 2028 et une clause à un milliard d’euros », a livré l’informateur de l’émission nocturne de la télévision espagnole, persuadé que le PSG veut mettre le paquet pour récupérer l’ailier brésilien, capable aussi de jouer en pointe.

Mbappé, un problème pour le Real Madrid

Il faudra pour cela faire des miracles puisqu’avec son contrat longue durée et sa clause libératoire irréelle à un milliard d'euros, Rodrygo a toutes les cartes en mains pour continuer l’aventure à Madrid. A moins que Florentino Pérez n’accepte de négocier uniquement si le nom de Mbappé venait dans les discussions. Et encore, Eduardo Inda estime que même l’attaquant du PSG pourrait ne pas faire l’affaire. « Le problème de Mbappé, c’est que si tu veux le faire jouer, tu le mets à gauche et il y a déjà Vinicius. Son arrivée serait à la fois une bénédiction et un problème. Il ne faut pas toucher à Vinicius et son positionnement, c’est le meilleur joueur de l’équipe avec Courtois », a souligné le journaliste, pour qui le Real Madrid n’a finalement pas besoin tant que ça de Mbappé. En revanche, le PSG rêve bien de récupérer Rodrygo, ce qui risque d’être un souhait vain cet été.