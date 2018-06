PSG : Al-Khelaïfi fait même peur à Guardiola au mercato

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Déterminé à frapper fort cet été, le Real Madrid fera le maximum pour arracher Neymar au Paris Saint-Germain.

La semaine dernière, la presse espagnole révélait qu’un émissaire madrilène était à Liverpool pour superviser l’international brésilien, buteur pour son retour face à la Croatie (2-0) dimanche. L’occasion pour la Maison Blanche de poursuivre les négociations avec l’attaquant parisien, annoncé ouvert à un départ. Tout le contraire du PSG qui a déjà certifié que sa star ne partirait pas cet été. Et lorsque le président Nasser Al-Khelaïfi dit non, c’est non ! Même le manager de Manchester City Pep Guardiola peut confirmer.

« Si Neymar va signer à City ? Je n'irai pas au PSG et lui n'ira pas à Manchester. S'il ira au Real Madrid ? Je vois les rumeurs, mais je n'en sais rien. De ce que je sais, ce n'est pas facile de quitter Paris parce que le PSG, c'est le PSG, a répondu le coach espagnol. Mais dans le football, on sait que tout est possible. » Guardiola se serait-il heurté à l’intransigeance du Qatari ?