PSG : Al-Khelaifi et Leonardo défient Madrid au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient proches de s’affronter concernant un joueur qui arrive en fin de contrat à Tottenham affirme ce dimanche le Daily Mail. Le tabloïd anglais annonce que Christian Eriksen serait en effet sur les tablettes du PSG et du club de Zinedine Zidane, les deux géants européens ayant bien évidemment constaté que le milieu de terrain des Spurs arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. Et si les dirigeants de Tottenham vont essayer de faire changer d’avis Christian Eriksen, lequel a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas rester plus longtemps à Londres, ils se préparent surtout à le céder lors du prochain mercato d’hiver, histoire de prendre tout de même un chèque plutôt que de le voir partir libre au mois de juin prochain.

Selon le Daily Mail, afin de recruter l’international danois de 27 ans, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pourraient mettre sur le marché des transferts Leandro Paredes, flop du mercato hivernal 2019, et Julian Draxler, qui n’est plus réellement utilisé par Thomas Tuchel au PSG. Le plan des dirigeants du Paris Saint-Germain serait donc de vendre les deux et de recruter Christian Eriksen. Reste à savoir si le Real Madrid va laisser le Paris SG mener cette opération sans s’agiter. Car les Merengue ont également des arguments à faire entendre dans ce dossier.