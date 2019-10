PSG : Edinson Cavani et Paris, une terrible décision

Dans : PSG, Ligue 1.

Entré dans la dernière année de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a compris que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne le prolongeront pas.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, et chouchou des supporters du Virage Auteuil, Edinson Cavani est entré dans l’ultime année de son contrat avec le PSG. Mais pour l’attaquant uruguayen, arrivé de Naples en 2013 pour 65ME, l’aventure dans la capitale française n’ira pas au-delà de cette saison 2019-2020. Car pour le Parisien de ce dimanche les choses sont claires, El Matador n’est plus un premier choix pour Thomas Tuchel et d’ici la fin de son engagement, Edinson Cavani devra se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe ou de jouer quelques matchs moins décisifs. Désormais le technicien mise sur le trio Mbappé, Neymar, Di Maria, et c’est Mauro Icardi qui aura le rôle de joker de luxe.

Si Thuchel a décidé de sacrifier Edinson Cavani, c’est à la fois parce que ce dernier est désormais souvent blessé (157 jours depuis l’été 2018), mais aussi parce que sportivement le buteur uruguayen n’est plus aussi indispensable qu’à une époque. Le temps a fait son œuvre et même si Cavani a plusieurs fois savoir qu’il était prêt à continuer sa carrière au Paris Saint-Germain, ce message n’a pas été entendu par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Le PSG version Matador vit ses derniers mois, ce qui est forcément rude pour le joueur et pour ses supporters.