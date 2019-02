PSG : Al-Khelaifi et Henrique, Cazarre leur donne une leçon de mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pourtant dépeuplé au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain s'est séparé de Giovani Lo Celso lors du dernier mercato estival. L’Argentin a été prêté avec option d’achat du côté du Bétis Séville, où il fait l’unanimité. La preuve, l’option d’achat estimée à 22 ME va être levée par le club espagnol en fin de saison. Un dossier qui symbolise bien la mauvaise gestion du Paris Saint-Germain selon Julien Cazarre, lequel s’est clairement payé l’état-major du club de la capitale dans sa chronique pour France-Football.

« Y a une équipe qui, elle, avait un besoin vital d’acheter un 6, un vrai, dont les caractéristiques sont simples, un gros récupérateur de ballons, un milieu déf à l’ancienne quoi, un qui en a dans le slip (merde le retour du phallocrate !), c’est le PSG ! Eh bien, pour commencer, ils ont observé. Et puis, ils ont observé. Et puis, y a un plan pour Paredes, cool, banco ! Ce n’est pas exactement le profil, mais on s’en fout, il sera complémentaire de la cible principale, le 6. Résultat ? Rien. Peau d’balle, que tchi, whalou. Et le Paredes, acheté 47M€, tu le revends la moitié au mois de juin, et hop, tu te sers de l’argent pour racheter un milieu. Quoi ? C’est complètement con ? Ben, ils l’ont déjà fait avec Lo Celso. Quand on est brillant… » a confié, ironique et un brin dépité, le journaliste de Canal Plus. Les supporters parisiens ne lui donneront certainement pas tort sur ce coup-là.