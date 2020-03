PSG : Al-Khelaïfi active le chômage partiel au Paris SG

Dans : PSG.

A l’instar de la majorité des grands clubs de Ligue 1 comme l’OM ou l’OL, le Paris Saint-Germain va également recourir au chômage technique ou partiel.

Les salariés et les joueurs du Paris Saint-Germain n’y échapperont pas. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe ce jeudi, le club de la capitale va franchir le pas et recourir au chômage partiel en cette période de crise sanitaire. Toutefois, la direction a précisé « qu’elle souhaitait avant la mise en place de ce dispositif consulter les délégués du personnel et obtenir l'autorisation de l'administration, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) » rapporte le quotidien.

Une fois que la décision de recourir au chômage partiel sera entérinée, le Paris Saint-Germain versera seulement 70 % du salaire brut de ses employés et se fera rembourser par l’Etat l’équivalent de 4,5 fois le SMIC, soit près de 5.500 euros. « Pour les salaires de ses joueurs, s'ils sont aussi concernés, cela représentera une goutte d'eau et le PSG devra toujours assumer l'énorme masse salariale de Neymar and co » précise le quotidien. Mais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus et qui touche tous les secteurs de la société française, toutes les économies sont bonnes à prendre.