PSG : Al-Khelaïfi a refusé 100 millions, ce n'était pas pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato de folie avec de gros renforts mais en parvenant également à conserver ses meilleurs joueurs.

Durant tout l’été, il a notamment été question d’un potentiel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré une offre à plus de 180 millions d’euros bonus compris, l’attaquant français est resté au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a refusé une autre offre astronomique durant l’été. Et pour cause, RMC dévoile ce mardi que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont repoussé une approche de Chelsea pour Marquinhos, capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva chez les Blues. A en croire la radio, Thomas Tuchel avait convaincu ses dirigeants d’investir 100 millions d’euros pour recruter le défenseur du Paris SG et de la sélection brésilienne. Une offre colossale que le Paris Saint-Germain s’est payé le luxe de refuser.

Marquinhos ne voulait pas quitter le PSG

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Marquinhos n’a pas donné suite à cette offre. Rapidement, le défenseur de 27 ans a fait savoir à sa direction qu’il n’était pas intéressé par un transfert en Premier League, et qu’il souhaitait poursuivre sa carrière au PSG. Une position très claire qui a eu le mérite de simplifier le dossier et de ne pas donner envie à Paris d’accepter cette offre. Devant la position de son joueur, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir à Chelsea que l’offre de 100 millions d’euros était refusée. Les Blues, qui avaient déjà fait un gros effort en proposant un tel montant pour Marquinhos, ont décidé de ne pas surenchérir. Avec le potentiel recrutement de Marquinhos, le mercato estival de Chelsea aurait frôlé la perfection puisque rappelons que l’équipe de Thomas Tuchel s’est offert Romelu Lukaku en provenance de l’Inter Milan ainsi que Saul Niguez, prêté par l’Atlético de Madrid. Deux renforts de taille pour le vainqueur de la dernière Ligue des Champions…