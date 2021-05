PSG Mercato : Marquinhos au Real Madrid ? La folle rumeur

Dans : PSG.

Buteur contre Manchester City et Lens, Marquinhos est l'un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain. A trois ans de la fin de son contrat avec le PSG, Capitaine Marquinhos intéresse pourtant le Real Madrid.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013 à la surprise générale, car il n’était guère connu en dehors des spécialistes du football italien et de l’AS Rome, Marcos Aoas Corrêa a rapidement démontré qu’il méritait bien les 31ME déboursés il y a huit ans pour le faire venir. Marquinhos, car c’est bien de lui qu’il s’agit, est vite devenu le patron de la défense du PSG, et il porte désormais fièrement le brassard de capitaine du club de la capitale. A 26 ans, l’international brésilien se sent très bien à Paris, et c’est pour cela qu’en janvier 2020 il a prolongé jusqu’en 2024 son engagement avec le club de Nasser Al-Khelaifi. Marquinho, dont la valeur est désormais estimée à 70ME par le site spécialisé Transfermarkt est un joueur de base pour Mauricio Pochettino, tout comme il l’était pour Thomas Tuchel. Mais forcément, son talent et son implication n’échappent pas aux autres clubs européens.

Le Real Madrid veut Marquinhos

Et ce lundi, alors que l’avenir de Sergio Ramos et de Raphaël Varane au Real Madrid est flou, TodoFichajes affirme que les dirigeants des Merengue seraient intéressés par la signature de Marquinhos. Le média rappelle que Madrid avait déjà pensé au défenseur brésilien avant qu’il ne finisse pas signer au Paris Saint-Germain, et qu’il pourrait être possible de renouer le fil avec Marquinhos si le PSG se fait sortir par Manchester City en Ligue des champions. L’idée est clairement de dire au capitaine parisien qu’il a des chances nettement plus fortes de gagner la C1 sous le maillot du Real Madrid que sous celui du PSG. Cependant, Florentino Perez en est bien conscient, avec un contrat jusqu’en 2024, il va être difficile de convaincre Nasser Al-Khelaifi d’envisager un transfert de Marquinhos, la formation entraînée par Zinedine Zidane n’ayant pas les moyens financiers d’offrir 70ME à Paris pour son joueur…surtout si dans le même temps elle veut s’offrir Kylian Mbappé.