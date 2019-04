PSG : Al-Khelaïfi a commis cette grave erreur qui a tout changé

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a échoué dans les grandes largeurs, que ce soit sur la scène nationale ou internationale.

Pour sa première saison à la tête du club de la capitale, Thomas Tuchel n’aura donc que la Ligue 1 à se mettre sous la dent. Un faible lot de consolation sachant que le PSG visait le triplé en France, entre le championnat et les deux coupes, mais aussi le dernier carré en Ligue des Champions. Un échec finalement global. Des joueurs, qui n’ont pas répondu présent sur le terrain dans les grands rendez-vous. Du staff, qui n’a pas su trouver la bonne méthode pour tout gagner. Mais surtout de la direction, selon Eric Carrière.

« Quand le PSG est en difficulté, il y a aussi parfois le sentiment que ça va quand même passer. C’est quelque chose qui peut être du domaine de l’inconscient. Après, je veux juste souligner que ce qu’a fait le PSG avant, remporter autant de matchs consécutifs en coupes, c’est extrêmement rare. Même en étant supérieur à ses adversaires, il peut y avoir un match qui ne tourne pas bien. Ça fait plusieurs années qu’il y a des choses qui sortent. Toutes ces choses-là, la sortie de Neymar, le cas Rabiot, Ben Arfa ou encore Serge Aurier, il y a beaucoup de choses liées au management du club. Quand on parle de management, on parle du président. Le président, a priori, il a un management proche de certains joueurs, pas d’autres. Il y a un sentiment que ce n’est pas juste. Derrière, il y a des dérives et c’est ça qu’il faut gommer. Au niveau des joueurs, ils avaient quasiment une équipe pour gagner la Champions League », lâche, dans le Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que le premier fusible à faire sauter se nomme Nasser Al-Khelaïfi. Après seulement, il sera l’heure de faire la révolution au sein de l’effectif.