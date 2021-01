PSG : Agüero priorité n°1 de Pochettino à Paris !

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de recruter un avant-centre, Moise Kean n’étant que prêté par Everton.

Si par bonheur, le PSG parvenait à recruter définitivement l’international italien, c’est alors Mauro Icardi qui pourrait faire ses valises. En effet, l’Argentin ne serait pas contre un retour en Série A, alors que la saison 2020-2021 est pour l’instant une longue traversée du désert pour l’ex-capitaine de l’Inter Milan. Une chose est certaine, Mauricio Pochettino souhaite recruter un nouveau buteur pour le Paris Saint-Germain dans l’optique de la saison prochaine. Et selon les informations livrées par Bruno Satin sur l’antenne de Canal +, le nouveau coach du Paris SG a des ambitions colossales puisque sa cible prioritaire ne serait autre que Sergio Agüero, le buteur de Manchester City.

« Pendant ce mercato, je ne vois pas le PSG être très actif à part pour sortir certains joueurs qui ne sont pas indispensables comme Draxler. S’ils ont la possibilité de baisser leur masse salariale, ils ne vont pas se priver. Mais je ne les vois pas être actifs sur le marché des transferts cet hiver car ils n’ont pas de disponibilité sur le plan économique et surtout, il y a un effectif assez complet dans tous les registres. A la fin de saison, l’effectif bougera et manifestement, il y a un joueur qui plaît beaucoup à Mauricio Pochettino et qui sera libre en juin prochain, c’est Sergio Agüero et est Argentin et que l’entraîneur du PSG connaît très bien » a livré l’agent de joueurs, visiblement bien informé dans ce dossier et qui estime que Sergio Agüero, qui sera libre comme l’air à la fin de la saison, est la priorité du Paris Saint-Germain version Mauricio Pochettino en attaque. Malgré un âge avancé (32 ans), le natif de Buenos Aires reste l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe. En ce sens, cette piste devrait en faire rêver plus d’un à Paris…