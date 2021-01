PSG : 34ME pour Moise Kean, Pocchetino dit banco

Dans : PSG.

Prêté par Everton au Paris Saint-Germain lors du mercato d'été, Moise Kean semble proche de rejoindre définitivement le club de la capitale, un accord financier aurait été trouvé.

A peine installé au Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a travaillé avec Leonardo afin de voir les perspectives en matière de mercato, même si l’entraîneur argentin du PSG est bien conscient que c’est le directeur sportif brésilien qui fait la pluie et le beau temps en matière de transfert. Cependant, ce lundi, Sky Sports annonce que l’ancien manager de Tottenham a validé la décision prise par Leonardo de négocier avec Everton afin que le prêt de Moïse Kean se transforme en transfert définitif. Avec neuf buts en seize matchs, toutes compétitions confondues, le jeune attaquant italien n’a pas raté sa première moitié de saison au Paris SG, même s’il a semblé un peu plus dans le dur en fin d’année. Quoi qu’il en soit, Mauricio Pochettino a donné son feu vert à un accord.

Everton prêt à dire oui au PSG pour Moise Kean

Pour s’offrir Moise Kean, Nasser Al-Khelaifi est prêt à payer les 34ME réclamés par les dirigeants d’Everton, et cela même si Carlo Ancelotti aurait bien aimé récupérer l’ancien joueur de la Juventus à son retour de prêt du PSG. Recruté pour 30ME en 2019 par les Toffees, et sous contrat jusqu’en 2024 avec le club. de Premier League,, Moise Kean n’a pas caché son désir de s’installer durablement au Paris Saint-Germain, mais il doit attendre que les deux clubs s’entendent. Et selon le média anglais, les choses évoluent rapidement dans le bon sens, Everton n’étant pas opposé à une telle opération. Reste à savoir si Leonardo fera le forcing afin que l'opération soit validée dès maintenant ou si le club de la capitale attendra jusqu'à l'été prochain, prenant le risque de voir d'autres clubs se profiler dans cette opération.